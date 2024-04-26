Шойгу объявил о скором вступлении Белоруссии в ШОС | 360°

Мир 26 апреля 2024, 11:22 Шойгу объявил о скором вступлении Белоруссии в ШОС Шойгу: в скором времени Белоруссия вступит в ШОС РИА «Новости»

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Вслед за Ираном в Шанхайскую организацию сотрудничества вступит Белоруссия. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на совещании в Астане, что это произойдет в скором времени. Его процитировало РИА «Новости».

«Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в ШОС и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия», — сказал он.

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Сергей Шойгу заявил, что расширение организации укрепит безопасность ее участников и придаст импульс сотрудничеству. Он согласился с оценками международной обстановки, озвученными на совещании министров обороны стран ШОС. По словам министра, она осталась сложной, с тенденцией к обострению.

Глава российской делегации объяснил эскалацию напряженности стремлением США и Евросоюза сохранить доминирующее положение в мире. Сергей Шойгу заявил, что с этой целью развязали конфликт на Украине.

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в 2022 году. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что ее рассмотрят на июльском саммите в Казахстане.