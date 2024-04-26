Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения | 360°

Мир 26 апреля 2024, 09:36 Главы Минобороны России и Киргизии подпишут два соглашения Шойгу: Минобороны России и Киргизии подпишут в пятницу два соглашения РИА «Новости»

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В пятницу в Астане главы министерств обороны России и Киргизии подпишут два межведомственных соглашения. Об этом в ходе рабочей встречи с министром обороны республики Бактыбеком Бекболотовым заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Подпишем два межведомственных соглашения сегодня. Это касается взаимодействия в области оценки химической, радиационной и биологической обстановки, а также информационного обмена», — отметил он.

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Шойгу отметил, что Киргизия является для России надежным союзником и стратегическим партнером. По его словам, страны взаимодействуют в рамках ОДКБ, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, реализуют программу стратегического партнерства.

«Так было всегда. Надеюсь, будет и дальше. Сотрудничество между нашими странами в условиях текущей военно-политической обстановки является важным фактором сохранения безопасности и стабильности в Центральной Азии», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что отношения двух стран развиваются успешно по всем направлениям.