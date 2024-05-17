Шойгу не с первой попытки попал в китайский парламент на переговоры | 360°

Мир 17 мая 2024, 08:44 Шойгу не с первой попытки попал в китайский парламент на переговоры «Коммерсант»: Шойгу не сразу пустили на переговоры России и Китая в Пекине РИА «Новости»

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Секретарю Совета безопасности России Сергею Шойгу пришлось какое-то время ожидать перед зданием китайского парламента, так как его не сразу пропустили на российско-китайские переговоры. Об этом сообщил корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников.

По его словам, заминка возникла из-за пропускного значка члена российской делегации.

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«Господина Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. Организаторов чем-то не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь идет о членах делегации», — указал корреспондент.

Ранее президент Владимир Путин провел неформальные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча продлилась примерно 2,5 часа. Сначала переговоры велись в узком составе, а затем к ним присоединились делегации. От России присутствовали секретарь Совбеза Сергей Шойгу, кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.