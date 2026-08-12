Решение украинских властей провести эксгумацию останков руководителя Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца в Роттердаме для перезахоронения в Киеве стало продолжением политики украинских властей и их западных кураторов по переформатированию сознания жителей страны. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что подобные действия — продуманная политика для закрепления на всех уровнях националистических и русофобских установок.

«Налицо продолжение политики Запада и нелегитимного киевского режима по

переформатированию сознания жителей Украины. Для этого необходима идеологическая база и символика», — заявил Шойгу.

Секретарь Совета безопасности России добавил, что на фоне объявления героями нацистских преступников на Украине сносят памятники великим историческим деятелям, ведут борьбу с русским языком, культурой и каноническим православием. Украинским властям нужны новые «герои», которые легко впишутся в политику, которую они продвигают.

Шойгу напомнил, что украинские националисты под предлогом борьбы за независимость занимались истреблением русских, белорусов, евреев, поляков по заказу своих западных хозяев. Их преступления не имеют срока давности, поэтому все нынешние идеологи украинских нацистов отправятся на свалку истории.

В середине июля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала основателя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца идеологическим кумиром украинского лидера Владимира Зеленского.

Так она прокомментировала решение киевского режима перезахоронить останки нациста на территории Национального военного мемориального кладбища под Киевом.

* Запрещенная в России экстремистская организация.