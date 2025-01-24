Шойгу назвал обреченными попытки Запада развалить Союзное государство

Фото: РИА «Новости»

Запад пытается сделать ставку на дестабилизацию в Союзном государстве, но Россия и Белоруссия знают об этом и принимают ответные меры. Об этом в интервью ТАСС рассказал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Против России и Белоруссии развязана идеологическая и ценностная агрессия, введены незаконные экономические ограничения», — подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам Шойгу, потребовалась разработка новой Концепции безопасности Союзного государства, которую президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 6 декабря. При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что Запад, несмотря на все старания, так и не смог изменить ход специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин на большой пресс-конференции по итогам 2024 года заявил, что Россия сделает все возможное для защиты Белоруссии. По его словам, это стало одним из самых важных пунктов обновленной ядерной доктрины.

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