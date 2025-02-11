Школы закрыли из-за сильного снегопада в Стамбуле
В Стамбуле из-за снегопада закрыли школы и отменили авиарейсы
Сильный снегопад обрушился на Стамбул. Из-за непогоды в некоторых районах города отменили занятия в школах, сообщило издание Turkiye Today.
«Во вторник, 11 февраля были закрыты школы в районах Стамбула, включая Башакшехир, Эсеньюрт, Султангази, Бейкоз, Авджилар и Арнавуткей», — отметили в публикации.
Также на улицах города наблюдаются сложные дорожные условия. В связи с этим муниципалитет Стамбула рекомендовал горожанам не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.
Кроме того, из-за сильного снегопада внесли изменения в расписание авиарейсов. В аэропорту Сабиха Гекчен отменили 5% запланированных рейсов. В аэропорту Pegasus также приняли решение отменить несколько авиарейсов между Стамбулом и Москвой, а также Санкт-Петербургом.
Ранее снегом замело Краснодарский край. В ночь на 4 февраля в Красной Поляне и Эсто-Садке выпало до 30 сантиметров осадков. На борьбу с последствиями снегопада выходили более 50 человек и 16 единиц техники.