Школьный автобус перевернулся на «дороге смерти» в Уганде

The Sun: в Уганде 20 школьников погибли в ДТП с автобусом

В Уганде школьный автобус наехал на камень и опрокинулся. Погибли более 20 человек, в том числе основатель школы, сообщила газета The Sun .

Ученики начальной школы имени короля Давида в округе Макинди возвращались домой с экскурсии на водопад Сипи. У автобуса марки Isuzu в пути произошла техническая неисправность, из-за которой водитель потерял управление. Машина съехала с дороги, наткнулась на большой камень и опрокинулась.

Десятки пассажиров вылетели наружу, остальные остались заблокированными в искореженном автобусе. Пострадали в общей сложности около 60 человек, из них трое взрослых мужчин и несколько детей получили серьезные травмы.

Полиция подтвердила гибель 21 человека, включая 20 детей и одного взрослого — основателя и директора школы Тадео Секаде. Выживших распределили по трем местным больницам.

Ранее в Татарстане перевернулся междугородний автобус. В салоне находились 46 пассажиров.