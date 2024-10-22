В США в результате стрельбы в доме к юго-востоку от Сиэтла погибли пять человек, трое из них — подростки. Об этом сообщило агентство Associated Press .

«Сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятерых человек, убитых в результате стрельбы в доме к юго-востоку от Сиэтла… и задержали подростка», — сказал шериф Майк Меллис.

По его словам, прибывшие правоохранители обнаружили тела пятерых человек, в том числе троих подростков. Также на месте обнаружили одного пострадавшего несовершеннолетнего. Его доставили в больницу. Предполагаемого стрелка оперативно задержали. По словам представителя окружной прокуратуры, молодой человек предстанет перед судом в ближайшее время.

Меллис уточнил, что в происшествии замешаны члены семьи, однако их взаимосвязь пока не установлена. Он уточнил, что пока причин для дополнительных задержаний нет.