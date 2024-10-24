Школьники в Чили подорвались в туалете собственным коктейлем Молотова

CTV: в Чили 35 человек пострадали при взрыве коктейля Молотова в школе

В Чили учащиеся престижной государственной школы подорвались на собственноручно сделанном коктейле Молотова. Пострадали 35 человек, из них 11 госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил CTV News .

Взрыв прогремел в средней школе-интернате Баррос Арана в провинции Сантьяго. Подполковник полиции Фернандо Альборнос сообщил, что подростки в возрасте от 15 до 18 лет закрылись в туалете, чтобы сделать коктейли Молотова и использовать их на вечеринке для выпускников. Однако что-то пошло не так, и одна бутылка взорвалась.

Пострадали, по меньшей мере, 34 школьника и один учитель. Капитан пожарной охраны Хосе Мануэль Эстефане уточнил, что 11 человек госпитализировали в тяжелом состоянии с сильными ожогами дыхательных путей. Другие дети получили легкие ожоги, а учитель, пытавшийся им помочь, потерял сознание.

В этот же день в Турции произошел теракт. Взрыв прогремел у входа в здание аэрокосмической компании Tusa, не менее пяти человек погибли.