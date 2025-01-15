Школьник с символикой Украины отказался пожать руку президенту Словакии

Школьник пришел на награждение победителей олимпиад с лентой в цветах Украины на пиджаке и отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини. Премьер-министр страны Роберт Фицо раскритиковал поведение юноши в соцсети Facebook*.

Мероприятие проходило в президентском дворце в Братиславе. Старшеклассник получал награду за победу в международном туре математической олимпиады. В ответ на жест школьника Пеллегрини заявил, что уважает его мнение, сообщило издание Tyzden.sk.

Фицо удивили слова президента. По его словам, отказ нужно воспринимать как пример неуважения. Премьер-министр Словакии задался вопросом, чему этого подростка научили родители. Также он предложил отобрать у школьника награду.

«Я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, куда ему и положено, на глазах у всех СМИ», — написал Фицо.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее согласился на приглашение премьер-министра Словакии посетить переговоры по газу и пригласил Фицо в Киев.

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