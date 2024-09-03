Германия будет ждать помощи Украины в расследовании подрыва «Северных потоках»

Кабмин ФРГ: Украина поддержит расследование теракта на «Северных потоках»

Фото: РИА «Новости»

Германия надеется, что руководство Украины поможет ей с расследованием терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на фоне сообщений о причастности украинских диверсантов к подрыву. Об этом заявил на брифинге кабмина ФРГ его официальный представитель Кристиане Хоффманн, сообщило РИА «Новости».

По его словам, Германия ждет, что администрация президента Украины Владимира Зеленского будет участвовать в расследовании диверсий. Хоффманн добавил, что немецкая генеральная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее президент Польши Анджей Дуда опроверг информацию о том, что он договаривался с Зеленским о подрыве «Северных потоков». Он назвал эти сообщения абсурдом и предположил, что подобные заявления нем являются частью «какой-то игры».

Дуда отметил, что высказывания немецких чиновников его шокировали и разочаровали. Газопроводы работали в интересах России и Германии, добавил он.

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