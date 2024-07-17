Шестерых туристов нашли мертвыми в номере отеля в Таиланде

Daily Mail: 6 туристов нашли мертвыми в номере отеля в Бангкоке

Peerapon Boonyakiat
Фото: Peerapon Boonyakiat/Global Look Press

Шестерых туристов нашли мертвыми в номере пятизвездочного отеля Grand Hyatt Erawan в Бангкоке. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным журналистов, четверо погибших были вьетнамцами, а еще двое имели двойное вьетнамско-американское гражданство.

В материале предположили, что все умершие отравились цианистым калием, попавшим в чай. При этом местная полиция опровергла слухи о стрельбе. Один из офицеров рассказал газете Matichon, что рты погибших были в пене.

По информации телеканала Thai PBS, всеми чашками для чая и кофе в номере пользовались, а некоторые тарелки с едой остались нетронутыми.

Ранее в Замбии слон вытащил из автомобиля 64-летнюю туристку, приехавшую из США, и затоптал ее насмерть.

В январе посольство США предупредило туристов об угрозах убийством на Багамских островах.

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