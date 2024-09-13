Шестерых британских дипломатов лишили аккредитации за подрывную деятельность

Аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве прекратили из-за признаков проведения разведывательно-подрывной работы. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Впоследствии, при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства, ФСБ России будет требовать досрочного прекращения их командировок в Российской Федерации», — предупредили в ведомстве.