Шестерых британских дипломатов лишили аккредитации за подрывную деятельность

Аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве прекратили из-за признаков проведения разведывательно-подрывной работы. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
«Впоследствии, при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства, ФСБ России будет требовать досрочного прекращения их командировок в Российской Федерации», — предупредили в ведомстве.
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