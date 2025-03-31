Шесть стран ЕС решили усилить санкционное давление на Россию

Шесть стран ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и Польша готовы применить новые санкции против России из-за конфликта на Украине. Это следует из совместного заявления глав МИД шести стран и главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас по итогам встречи в Мадриде.

Дипломаты европейских стран в опубликованном документе заявили, что «теперь Россия должна показать свою серьезность в отношении урегулирования конфликта» на Украине. При этом они отметили, что готовы оказать давление, используя все доступные возможности, в том числе и введение новых антироссийских ограничений.

В то же время дипломаты выразили готовность оказывать как экономическую, так и военную помощь Украине, пообещав «новые обязательства в будущем».

Кроме того, авторы документа вновь заявили, что российские активы должны быть заблокированными до окончания конфликта и возмещения ущерба.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция стали единственными европейскими странами, которые рассматривают введение войск на Украину после прекращения боевых действий на фоне вероятной отмены поддержки США.