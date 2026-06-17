ООН осудила удар БПЛА ВСУ по автобусу с белорусами под Брянском

В ООН осудили удар беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — сказал он.

Ранее зампредседателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников заявил, что частные перевозчики выбрали небезопасный маршрут для автобуса с детьми в Брянской области. Он пролегал близко к прифронтовой зоне.