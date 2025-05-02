Шесть писем подряд. Стало известно, как президент Бразилии унизил Зеленского

Президент Бразилии Лула да Силва унизил Зеленского, не ответив на его послания

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва унизил украинского лидера Владимира Зеленского, оставив без ответа шесть его писем с просьбой о встрече. Об этом сообщило бразильское издание Metrópoles .

«Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждался украинский конфликт. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера», — указали в материале.

Газета напомнила, что Лула да Силва также проигнорировал просьбу Зеленского о встрече на саммите G20 в октябре 2024 года. Бразильский президент не ответил ни на одной из писем украинского лидера.

При этом Лула да Силва подтвердил свое согласие принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая на Красной площади. Также бразильский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.