Шесть писем подряд. Стало известно, как президент Бразилии унизил Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва унизил украинского лидера Владимира Зеленского, оставив без ответа шесть его писем с просьбой о встрече. Об этом сообщило бразильское издание Metrópoles.
«Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждался украинский конфликт. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера», — указали в материале.
Газета напомнила, что Лула да Силва также проигнорировал просьбу Зеленского о встрече на саммите G20 в октябре 2024 года. Бразильский президент не ответил ни на одной из писем украинского лидера.
При этом Лула да Силва подтвердил свое согласие принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая на Красной площади. Также бразильский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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