Шесть кандидатов от «Сильной Армении» стали подозреваемыми по уголовному делу

Центральная избирательная комиссия Армении разрешила Генеральной прокуратуре республики начать уголовное преследование в отношении шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о кандидатах Артуре Абрамяне, Ашоте Саакяне, Сусане Бадоян, Ваге Егиазаряне, Айке Авакяне и Ваге Тавакаляне.

«Они проходят по делу об отмывании денег в особо крупных размерах и подкупе избирателей», — заявили в прокуратуре.

Парламентские выборы в Армении назначили на 7 июня. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отказался считать их легитимными. По его словам, премьер-министр республики Никол Пашинян устраняет политических конкурентов.

Всего свои кандидатуры на выборы выставили два партийных блока и 16 партий, в том числе «Гражданский договор» во главе с Пашиняном.