Шесть человек пострадали при давке на «голом фестивале» в Японии

NHK: в Японии во время фестиваля пострадали шесть мужчин

В японском городе Окаяма шесть человек попали в больницу после участия в традиционном «голом фестивале». Трое из них потеряли сознание на празднике, сообщил телеканал NHK .

ЧП произошло 21 февраля около 22:00 по местному времени в храме Сайдайдзи Каннон-ин. Каждый год на фестиваль «праздник обнаженных» приезжают тысячи людей. Мужчины в набедренных повязках сражаются за священные деревянные палочки «синги». Считается, что они приносят удачу.

По предварительным данным, началась давка, когда в толпу бросили палочки. Шестеро мужчин пострадали, трое из них потеряли сознание. Подробности происшествия выясняются.

В этом году в мероприятии участвовали около 10 тысяч человек.

Ранее в уфимском торговом центре «Планета» во время акции ко Дню влюбленных «Семь тысяч шаров» началась массовая давка. Девушку 27 лет и 12-летнего ребенка доставили в больницу с переломами.