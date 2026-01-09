Шесть человек погибли в ходе беспорядков в городе Хамадан на западе Ирана

В городе Хамадан на западе Ирана в ходе беспорядков погибли шесть человек. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания .

По данным государственного телевидения, беспорядки произошли вечером накануне. В сообщении говорится, что участники акций нанесли значительный ущерб частной и общественной собственности.

На фоне протестов в Иране произошло общенациональное отключение интернета. Об этом сообщил сервис мониторинга работы сети NetBlocks. По его данным, подключение к сети по всей стране было практически полностью прекращено, а уровень доступности интернета снизился примерно до 1% от обычных показателей. В NetBlocks заявили, что отключение продолжается не менее 12 часов и последовало за серией мер цифровой цензуры, направленных на ограничение коммуникаций во время протестов.

Массовые акции протеста и гражданского неповиновения в Иране продолжаются с конца прошлого года. Они связаны с резким обесцениванием национальной валюты, ростом инфляции почти до 50% на фоне санкций, а также последствиями конфликта с Израилем. По имеющимся данным, протесты охватили десятки городов страны, привели к десяткам погибших и более чем тысяче задержанных. Для разгона акций власти применяют слезоточивый газ.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу в случае жестокого подавления протестов в Иране. Эти слова вызвали резкую реакцию в Тегеране, где заявление назвали безрассудным, а западные страны обвинили в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.