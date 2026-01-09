Хаменеи призвал Трампа не лезть в дела Ирана, а заняться собственной страной

«Пусть займется управлением своей страны», — сказал он.

Выступая на встрече с представителями различных слоев населения в Тегеране, Хаменеи заявил, что, по его оценке, США заинтересованы в дестабилизации обстановки в Иране. Он связал это с действиями группы лиц, которые накануне повредили здание в столице страны, и отметил, что подобные шаги, по его мнению, совершаются в расчете на одобрение со стороны Вашингтона.

По словам верховного лидера Ирана, в самих США происходят серьезные внутренние инциденты, и американскому президенту следует сосредоточиться на их урегулировании. Хаменеи также заявил, что считает Трампа ответственным за гибель иранских граждан во время конфликта Израиля и Ирана летом прошлого года, отметив, что, по его утверждению, американский лидер публично говорил о своих приказах в тот период.

Хаменеи добавил, что заявления Трампа о поддержке иранского народа, по его мнению, противоречат действиям США, а часть протестующих в Иране, как он считает, действует под влиянием подобных сигналов.

«Тираны и гордецы мира сего, подобные… Мохаммаду Резе [Пехлеви, последнему иранскому шаху]… были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия», — заключил Хаменеи.

Ранее Трамп заявлял, что внимательно следит за ситуацией в Иране, где более десяти дней продолжаются массовые акции протеста, и допускал возможность жестких действий со стороны США в случае гибели демонстрантов.