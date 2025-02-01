Власти уточнили количество людей в разбившемся в Филадельфии самолете

FAA сообщило, что в разбившемся в Филадельфии самолете летели 2 человека

На борту разбившегося в Филадельфии самолета Learjet 55 находились два человека. Аварийная ситуация возникла после взлета, сообщила пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Самолет потерпел крушение около 18:30 по местному времени после вылета из аэропорта Northeast Philadelphia Airport в аэропорт Springfield-Branson National в Миссури. На борту находились два человека.

«Расследованием займутся FAA и NTSB. NTSB возглавит расследование и предоставит все обновления», — сообщил представитель управления.

Learjet 55 является двухдвигательным турбореактивным самолетом административного класса и может принять до 10 пассажиров. В интернете появилось видео его крушения в Филадельфии. Воздушное судно упало в жилом секторе и загорелось. Пострадали несколько домов, машин и парковка. СМИ сообщили о шести находившихся на борту людях.