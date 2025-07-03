Шесть аэропортов в Канаде приостановили работу из-за сообщений о минировании

Аэропорты Оттавы, Монреаля, Эдмонтона, Виннипега, Калгари и Ванкувера приостановили работу из-за угрозы минирования. Об этом сообщило Управление воздушного движения Канады в соцсети X .

В ведомстве заверили, что обеспечили безопасность всех сотрудников и пассажиров воздушных гаваней и помогают правоохранительным органам расследовать произошедшее. Тем, кто собирался вылететь из этих аэропортов или прилететь в них, посоветовали связаться с авиакомпаниями, чтобы уточнить обстановку.

В марте эвакуацию из-за угрозы минирования объявляли в аэропорту Бишкека. В службу безопасности поступило сообщение, что в одном из припаркованных у терминала автомобилей находится взрывное устройство.