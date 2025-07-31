«Шерше ля фам». Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине

Захарова: на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск Канделаки

Заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тину Канделаки объявили в розыск на Украине во второй раз с 2022 года. Об этом в Telegram-канале иронично написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот абсурд не надо было бы комментировать в принципе, если не одно „но“. В розыск ее они объявляют с 2022 года повторно. Операция „Шерше ля фам“ в исполнении киевского режима», — отметила Захарова с иронией.

В ночь на 31 июля фамилия Канделаки повторно появилась в базе разыскиваемых лиц СБУ. Ее обвинили в якобы «посягательстве на территориальную неприкосновенность и целостность» Украины. При этом Канделаки с марта 2022 года уже находится в списке разыскиваемых СБУ, а с 2017-го — в базе сайта «Миротворец»*.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.