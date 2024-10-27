Схему по выдаче ЕС кредита Украине за счет российских активов назвали мошеннической

Выдача Украине дополнительного кредита на 35 миллиардов долларов — очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Совет Евросоюза решил выделить Украине кредит на сумму в 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских активов.

«Данное решение — очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными подельниками разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима», — высказалась Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Евросоюз в очередной раз попытался прикарманить доходы от замороженных российских активов. По ее словам, «погреть руки» на украденных у страны деньгах планируют многие. Однако решительный ответ российской стороны не заставит себя ждать.