Схему по выдаче ЕС кредита Украине за счет российских активов назвали мошеннической

Выдача Украине дополнительного кредита на 35 миллиардов долларов — очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Данное решение — очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными подельниками разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима», — высказалась Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Евросоюз в очередной раз попытался прикарманить доходы от замороженных российских активов. По ее словам, «погреть руки» на украденных у страны деньгах планируют многие. Однако решительный ответ российской стороны не заставит себя ждать.
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