Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с новым министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающегося [конфликта] России и Украины», — заявил пресс-секретарь ВС США Патрик Райдер.

Последний контакт перед этим между министрами обороны США и России был в марте прошлого года. Сегодняшний разговор глав ведомств прошел по инициативе американской стороны, отметили в Пентагоне.

Ранее Ллойд Остин воспринял мирное предложение президента РФ Владимира Путина в штыки. Он заявил, что российский лидер «не вправе диктовать» Украине условия мира.