Пентагон уволит тысячи гражданских служащих

Пентагон собирается ради повышения эффективности уменьшить число сотрудников на 5–8%. Об этом сообщил исполняющий обязанности замминистра обороны по личному составу и готовности Дарин Селник, его заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

Министерство проводит «переоценку» сотрудников, которые находятся на испытательном сроке.

По мнению Селника, сокращение штата поможет «переориентировать департамент на приоритеты президента и восстановление боеготовности вооруженных сил».

«Сохранение сотрудников, чей вклад не является критически важным, просто не отвечает общественным интересам», — подчеркнул он.

Также исполняющий обязанности замминистра заявил, что ведомству следует провести тщательный анализ кадров.

Ранее в Сети появилась информация о том, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) изучит расходы Пентагона. Министр обороны США Пит Хегсет одобрил эту идею. Он не исключил, что глава DOGE Илон Маск найдет «миллиарды долларов» для экономии.