Пентагон уволит тысячи гражданских служащих

Минобороны США сократит 5,4 тысячи гражданских сотрудников

Liu Jie/XinHua
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Пентагон собирается ради повышения эффективности уменьшить число сотрудников на 5–8%. Об этом сообщил исполняющий обязанности замминистра обороны по личному составу и готовности Дарин Селник, его заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

Министерство проводит «переоценку» сотрудников, которые находятся на испытательном сроке.

По мнению Селника, сокращение штата поможет «переориентировать департамент на приоритеты президента и восстановление боеготовности вооруженных сил».

«Сохранение сотрудников, чей вклад не является критически важным, просто не отвечает общественным интересам», — подчеркнул он.

Также исполняющий обязанности замминистра заявил, что ведомству следует провести тщательный анализ кадров.

Ранее в Сети появилась информация о том, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) изучит расходы Пентагона. Министр обороны США Пит Хегсет одобрил эту идею. Он не исключил, что глава DOGE Илон Маск найдет «миллиарды долларов» для экономии.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте