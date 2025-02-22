Пентагон уволит тысячи гражданских служащих
Минобороны США сократит 5,4 тысячи гражданских сотрудников
Пентагон собирается ради повышения эффективности уменьшить число сотрудников на 5–8%. Об этом сообщил исполняющий обязанности замминистра обороны по личному составу и готовности Дарин Селник, его заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
Министерство проводит «переоценку» сотрудников, которые находятся на испытательном сроке.
По мнению Селника, сокращение штата поможет «переориентировать департамент на приоритеты президента и восстановление боеготовности вооруженных сил».
«Сохранение сотрудников, чей вклад не является критически важным, просто не отвечает общественным интересам», — подчеркнул он.
Также исполняющий обязанности замминистра заявил, что ведомству следует провести тщательный анализ кадров.
Ранее в Сети появилась информация о том, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) изучит расходы Пентагона. Министр обороны США Пит Хегсет одобрил эту идею. Он не исключил, что глава DOGE Илон Маск найдет «миллиарды долларов» для экономии.