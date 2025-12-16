Шеф МИ-6 или агент 007? Глава британской разведки выступила с речью в образе героини бондианы

Новый шеф британской МИ-6 Блейз Метревели во время своей первой публичной речи обратила на себя внимание необычной крупной винтажной брошью в виде шмеля. Образ главы разведки восприняли как шпионское послание в духе бондианы, сообщило издание The Telegraph .

Брошь Метревели привлекла внимание по ряду причин. Во-первых, благодаря смелому дизайну. Она сделана в виде шмеля в винтажном стиле, изготовленном из металла золотистого цвета и украшенного разноцветными драгоценными камнями. Ее автор неизвестен.

Во-вторых, новый шеф британской разведки до этого занимала должность директора МИ-6 по технологиям и инновациям, которое специализируется на производстве высокотехнологичной аппаратуры под видом предметов обихода. Шпионское оборудование могли спрятать и в часах, и в запонках, и в тех же брошах.

«Этой цели может служить все, что лежит на этом столе, и все, что находится в этой комнате», — как призналась в интервью The Financial Times Метревели еще в 2022 году.

Стоит отметить, что в своей первой публичной речи она заявила, что шпионы МИ-6 будут оттачивать свои навыки и дерзко действовать, возвращаясь к тактике саботажа, подрывной деятельности и сопротивления, прославившей легендарное подразделение саботажа времен Второй мировой войны — Управление специальных операций, сообщило издание Daily Mail.

Ранее британцы испугались эскадрильи голубей-шпионов, созданных якобы по указу президента России Владимира Путина для ведения съемки и сбора сведений.