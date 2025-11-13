Шатдаун в США обернулся массовыми проблемами в стране

Шатдаун в США нанес масштабный ущерб стране, 20 тысяч авиарейсов задержали или отменили, а также более миллиона государственных служащих остались без зарплат. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Они лишили более одного миллиона государственных служащих зарплаты и федеральных продовольственных талонов для миллионов и миллионов других нуждающихся американцев», — процитировало его РИА «Новости».

Также политик отметил, что выплаты не получили десятки тысяч федеральных подрядчиков и представителей малого бизнеса. Для полной оценки общего ущерба нужны несколько месяцев.

Ранее в Америке одобрили закон, который поможет закончить самый длинный шатдаун. Инициативу поддержали 60 сенаторов, а 40 выступили против.

Нынешняя остановка работы правительства стала самой длинной за всю американскую историю. Прошлый рекорд был в декабре 2018 — январе 2019 года, когда власти не работали 34 дня. В те годы во главе Белого дома тоже был Трамп.