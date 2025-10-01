Шатдаун правительства в США? Сенат заблокировал временное финансирование федеральных ведомств

Сенат США заблокировал законопроект о финансировании правительства, что создает угрозу полной остановки его работы с 1 октября. Об итогах голосования сообщил телеканал C-SPAN .

Инициативу демократов поддержали всего 47 сенаторов, при этом 53 выступили против. Для принятия документа требовалось не менее 60 голосов.

В случае отсутствия компромисса между демократами и республиканцами по вопросу финансирования в стране может вскоре наступить шатдаун — приостановка работы федеральных ведомств. Об этом уже предупреждал президент США Дональд Трамп.

В марте Трамп уже подписывал временный закон о продлении финансирования. Это позволило обеспечить работу государственных органов до 30 сентября.

Теперь американские законодатели вынуждены срочно искать новый компромисс. В противном случае сотни тысяч госслужащих могут остаться без зарплаты.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американское правительство «движется к приостановке работы» и шатдауну из-за разногласий президента Дональда Трампа с демократами. По его словам, Демократическая партия не хочет «принять правильное решение».