Новым мэром коммуны Арси-сюр-Об на северо-востоке Франции стал Шарль Итлер. Данные голосования опубликовало МВД республики .

Итлера избрали главой города коммуны, а его список кандидатов в члены городского совета получил поддержку 40,59% жителей.

Вторым на голосовании стал Анни Сукат, за кандидатуру которого проголосовали 31,49% избирателей, третье место занял Антуан Рено-Зелински с 27,92% голосов.

Французская газета Le Figaro пошутила, что за должность мэра боролись кандидаты, чьи фамилии созвучны фамилиям Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского.

Ранее мэра французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиана Берсаита обнаружили мертвым после поражения в первом туре муниципальных выборов.

Перед смертью бывший 61-летний градоначальник забрал из дома пневматическую винтовку и перестал отвечать на звонки.