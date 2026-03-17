Французского мэра нашли мертвым после поражения на выборах

Мэра коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба на юго-западе Франции Кристиана Берсаита нашли мертвым после поражения в первом туре муниципальных выборов. Об этом сообщила газета Figaro .

«Кристиан Берсаит… проигравший в первом туре муниципальных выборов в воскресенье, был найден мертвым», — говорится в статье.

Мэр пропал накануне вечером после объявления результатов голосования. Его оппонент получил поддержку 55,5% избирателей, поэтому проведение второго тура выборов отпала. Он забрал из дома пневматическую винтовку иперестал отвечать на телефонные звонки.

По предварительным данным, 61-летнеий мужчина умер от огнестрельного ранения.

Второй тур муниципальных выборов во Франции состоится 22 марта. В его рамках изберут мэров Парижа и еще нескольких крупных городов.

