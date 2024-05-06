Шарль де Голль на минималках. Макрон попробует повлиять на КНР по вопросам Украины | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 19:58 Шарль де Голль на минималках. Макрон попробует повлиять на КНР по вопросам Украины Политолог Прокофьева: оправка солдат Франции на Украину снизит рейтинг Макрона Aurelien Morissard / Global Look Press

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Ряд иностранных СМИ ранее сообщили, что Франция направила бойцов Иностранного легиона на Украину. МИД Франции опроверг эти данные, назвав их кампаниями по дезинформации. Если будет доказано, что солдаты легиона сражаются на территории Украины, то раскол французского общества усугубится, объяснила на стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко политолог Мария Прокофьева.

Далее — ее прямая речь.

Французское общество сейчас очень сильно расколото и поляризовано. С одной стороны, у среднего класса, богатых французов есть большой запрос на сильного лидера, железную руку, которая исполняет свои обещания, отстаивает суверенитет Франции, такой Шарль де Голль на минималках.

А вот молодежь и более бедные слои населения, рабочий класс, они, конечно, против такой политики Макрона. И если действительно подтвердится факт отправки Иностранного легиона, то раскол общества только усугубится.

Поэтому проблем во внутренней политике станет больше, а рейтинг Макрона будет неуклонно падать. А ведь в его планах — оставаться у власти как можно дольше, и он даже пробует лоббировать идею снятия ограничения на два президентских срока.

Кроме того, Макрон будет убеждать лидера КНР Си Цзиньпина в том, что он является главным европейским лидером, и в том, что именно Франция объединяет вокруг себя Европу.

С другой стороны, Макрону нужны не только китайские инвестиции. С политической точки зрения он попробует заставить Си Цзиньпина повлиять на Россию в вопросе украинского кризиса.