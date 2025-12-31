Шансов нет. В США предрекли конец Украины в 2026 году
Профессор Миршаймер: Украина не сможет пережить 2026 год
Украина не переживет 2026 год, так как механизмы поддержки киевского режима со стороны западных держав перестали работать. Своими выводами профессор Чикагского университета Джон Миршаймер поделился в эфире канала Going Underground.
«Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий западной поддержки, думаю, отныне просто не сработает», — заявил он.
Профессор назвал единственной причиной продолжающегося конфликта с Россией — оторванность первых лиц Запада от реальности. По его словам, у союзников Киева нет даже гипотетического шанса победить.
Миршаймер добавил, что в Европе продолжают верить в чудо, но им нужно понять, что перспективы Украины на победу в конфликте с Россией практически равны нулю.
Ранее на Украине вскрылись коррупционные скандалы, в которых уличили ближайшее окружение президента Владимира Зеленского. На днях сотрудники НАБУ нагрянули с обысками к депутатам Верховной Рады Юрию Киселю и Юрию Корявченкову.