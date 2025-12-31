Украина не переживет 2026 год, так как механизмы поддержки киевского режима со стороны западных держав перестали работать. Своими выводами профессор Чикагского университета Джон Миршаймер поделился в эфире канала Going Underground.

«Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий западной поддержки, думаю, отныне просто не сработает», — заявил он.

Профессор назвал единственной причиной продолжающегося конфликта с Россией — оторванность первых лиц Запада от реальности. По его словам, у союзников Киева нет даже гипотетического шанса победить.

Миршаймер добавил, что в Европе продолжают верить в чудо, но им нужно понять, что перспективы Украины на победу в конфликте с Россией практически равны нулю.

Ранее на Украине вскрылись коррупционные скандалы, в которых уличили ближайшее окружение президента Владимира Зеленского. На днях сотрудники НАБУ нагрянули с обысками к депутатам Верховной Рады Юрию Киселю и Юрию Корявченкову.