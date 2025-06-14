На Сердючку пожаловались в украинскую полицию из-за песен на русском языке

На Украине обратились в полицию из-за песен Сердючки на русском языке

В Киеве уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень направил обращение в полицию из-за исполнения русскоязычных песен на концерте Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН, уточнив, что мероприятие прошло в пятницу в одном отелей.

По данным телеканала, очевидцы подтвердили, что артист исполнял композиции на русском языке. Это противоречит действующему в городе мораторию на публичное использование русскоязычного музыкального контента, введенному в 2023 году.

«Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий», — заявил Кремень.

Омбудсмен также отметил, что обратился в национальную полицию Украины для принятия соответствующих мер.

Ранее RT сообщил, что Данилко заявил о проблемах с выездом за границу из-за решения Министерства культуры.