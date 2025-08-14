Шаман прилетел в Северную Корею

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, прибыл в КНДР в составе российской делегации. Визит состоялся по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японской оккупации, сообщило ЦТАК .

Замминистра культуры России Андрей Малышев возглавил делегацию, в состав которой вошли певец Шаман, ансамбль песни и пляски РВСН «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски ВДВ.

Министр культуры КНДР Пак Ген Чхоль, представители профильных ведомств, чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Александр Мацегора и сотрудники посольства встретили российских делегатов в международном аэропорту Пхеньяна.

Годовщина освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства отмечается 15 августа.

