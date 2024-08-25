Shaman обратился к Дурову с призывом вернуться на родину

Фото: РИА «Новости»

Российский артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выпустил видеообращение, в котором обратился к основателю и владельцу Telegram Павлу Дурову с призывом возвращаться в Россию. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

«Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», — сказал певец.

Дурова арестовали 24 августа во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Владельцу мессенджера вменяют пособничество терроризму, наркотрафику и отмыванию денег. По совокупности обвинений ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Спутница Дурова, которая была с ним в момент задержания, исчезла. Девушка с тех пор не выходит на связь.

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