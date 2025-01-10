Шалленберг официально стал и. о. канцлера Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг официально вступил в должность исполняющего обязанности канцлера. Об этом сообщила канцелярия президента Александера Ван дер Беллена в соцсетях.
Несмотря на новые полномочия, Шалленберг продолжит выполнять обязанности главы МИД. Он не впервые выполняет обязанности канцлера. В 2021 году Шалленберг возглавлял правительство в связи с отставкой Себастьяна Курца.
Должность исполняющего обязанности канцлера дипломат будет занимать до создания новой правящей коалиции и созыва ею кабмина.
Австрийский лидер уволил канцлера Карла Нехаммера по его же просьбе. О снятии с должности тот попросил после провала переговоров о создании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией и Социал-демократической партией Австрии. Нехаммер заявил, что его фракция не поддержит меры, направленные «против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов».
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