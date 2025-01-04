Канцлер Австрии уйдет в отставку из-за провала переговоров коалиции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер покинет свой пост из-за провала переговоров о создании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА). Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети X .

Нехаммер является не только канцлером республики, но лидером АНП.

По его словам, они вели с социал-демократами долгие и честные переговоры, но не смогли договориться по ключевым пунктам.

Его же партия придерживается своих обещаний, поэтому не согласится с мерами, направленными «против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов». Нехаммер добавил, что АНП прекратила переговоры с СДПА и не будет их продолжать.

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход», — заявил канцлер.

Прошлой осенью Нехаммер допускал, что посетит с визитом Москву или Киев в случае снижения военной активности.