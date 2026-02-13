Шах и мат. России хватит 15 тысяч солдат для победы над НАТО?

России хватило бы всего 15 тысяч солдат, чтобы поставить НАТО шах и мат в случае гипотетического конфликта. К такому выводу пришел журналист Die Welt Пол Ронцхаймер, проанализировав военную симуляцию нападения на Литву.

По его словам, игра показала: США не признают случившееся поводом для применения Пятой статьи Устава НАТО о принципе коллективной обороны, Германия будет колебаться, а Польша начнет мобилизацию, но не станет вмешиваться.

«Российские дроны и мины блокируют ключевые транспортные маршруты, делая вмешательство НАТО невозможным», — заявил Ронцхаймер.

Австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади пояснил: проблема альянса прежде всего в низкой скорости реагирования и неготовности рисковать. По его словам, союзники не способны оперативно принимать решения в условиях реальной угрозы.

После того, как в начале февраля в Евросоюзе смоделировали нападение России на Литву, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «никто не должен думать, что может атаковать НАТО».