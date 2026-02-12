Рютте пригрозил России ответом в случае блокады Сувалкского коридора
Если Россия попытается заблокировать Сувалкский коридор, то НАТО даст разрушительный ответ. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, его слова привело Польское радио.
«Мы оборонительный альянс, и наш ответ будет смертельным. Никто не должен думать, что может атаковать НАТО», — добавил он.
По словам генсека, войска альянса регулярно отрабатывают различные сценарии, в том числе по актуальным данным разведки.
Ранее газета The Wall Street Journal смоделировала нападение России на Литву в случае угрозы Калининградской области. По результатам военной игры выяснилось, что США не активируют Пятую статью Устава НАТО, Польша не захочет вмешиваться, а Германия не сможет, поскольку ее военную базу в Литве заблокируют минами.