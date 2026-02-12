Рютте пригрозил России ответом в случае блокады Сувалкского коридора

Если Россия попытается заблокировать Сувалкский коридор, то НАТО даст разрушительный ответ. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, его слова привело Польское радио .

«Мы оборонительный альянс, и наш ответ будет смертельным. Никто не должен думать, что может атаковать НАТО», — добавил он.

По словам генсека, войска альянса регулярно отрабатывают различные сценарии, в том числе по актуальным данным разведки.

Ранее газета The Wall Street Journal смоделировала нападение России на Литву в случае угрозы Калининградской области. По результатам военной игры выяснилось, что США не активируют Пятую статью Устава НАТО, Польша не захочет вмешиваться, а Германия не сможет, поскольку ее военную базу в Литве заблокируют минами.