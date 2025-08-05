Китаец Пэн Пай, с которым президент России Владимир Путин сфотографировался в парке Бэйхай в Пекине 25 лет назад, рассказал о знаменательной встрече. Интервью записало Хунаньское телевидение специально для RT .

«Человек, которого вы видели на фотографии, — это я. Меня зовут Пэн Пай, русское имя — Паша. 36 лет. Сейчас я старший инженер муниципальной компании», — рассказал Пэн Пай.

Мужчина отметил, что случайно оказался в парке в центре Пекина в тот момент, когда там находился российский президент. Когда 11-летний мальчик увидел президента России, он помахал ему рукой. Путин отошел от охраны и подошел к ребенку.

«Затем он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб. В то время я сделал эту фотографию, не имея понятия, что это изменит мою жизнь», — сообщил Пэн Пай.

Китаец добавил, что если бы снова встретил российского лидера, то рассказал бы ему, что стал старшим инженером.

«Очень надеюсь, что Вы снова приедете в Китай и я встречусь с Вами!» — обратился Пэн Пай к Владимиру Путину.

Китайские СМИ назвали Путина «хитрым». Поводом послужила реакция российского лидера на прозвучавшее из США предложение о покупке у России Командорских островов. В Китае отметили, что Путин видит все карты и не поддается на провокации.