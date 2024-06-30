Северокорейцы впервые стали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына

Yonhap: в КНДР начали носить значки с портретом только Ким Чен Ына

KCNA/XinHua
Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Значок с портретом только Ким Чен Ына впервые заметили на чиновниках в КНДР на восьмом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Снимки с чиновниками опубликовала северокорейская пресса. На кадрах крупным планом показали значки на пиджаках у чиновников.

Использование изображений с одним Ким Чен Ыном может свидетельствовать об активизации усилий по «идеализации» северокорейского лидера, подчеркнули журналисты Yonhap. В издании добавили, что значок с портретом семьи Ким носят все жители страны: как обычные граждане, так и высокопоставленные чиновники.

Значок с изображением основателя Северной Кореи Ким Ир Сена начали производить в ноябре 1970 года, а с его преемниками изображения стали распространятся в феврале 1992. В декабре 2011 популярность обрели фото с двойными портретами обоих лидеров.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что лидер КНДР может приехать в Россию, когда разработают базу для подписания документов. По его словам, визит состоится при наличии «всех необходимых условий».

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