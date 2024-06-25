МИД раскрыл условие для визита Ким Чен Ына в Россию

МИД: Ким Чен Ын приедет в Россию при наличии базы для подписания документов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Россию, когда «сложатся все необходимые условия». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что визит Ким Чен Ына состоится после того, как будет разработана база для подписания документов. Дипломат добавил, что северокорейский лидер выразил желание приехать в Россию и получил приглашение.

«Мы готовы принять председателя государственных дел КНДР тогда, когда стороны договорятся об этом», — заключил Руденко.

Ранее президент Владимир Путин посетил КНДР и Вьетнам. Газета The New York Times сообщила, что четырехдневная поездка российского лидера сильно разозлила Белый дом. Издание назвало визит Путина в Северную Корею серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию Запада на поездку предсказуемой. По его словам, сотрудничество России и КНДР вызывает непонимание у Европы и США.