Северные регионы Норвегии пострадали из-за введенных ЕС антироссийских санкций

Введенные Евросоюзом антироссийские санкции негативно отразились на северных регионах Норвегии из-за разрыва хозяйственных связей. Об этом заявил российский посол в стране Николай Корчунов в беседе с РИА «Новости» .

«Следование Осло в фарватере санкционного курса ЕС наносит ущерб норвежской экономике — и в первую очередь северным регионам страны», — сказал он.

По словам дипломатов, северные регионы пострадали из-за разрыва традиционных хозяйственных связей с российской стороной.

В июле Норвегия приняла очередной пакет антироссийских санкций, который полностью повторяет европейские ограничения. Меры коснулись энергетики, финансов и торговли.

Ранее Корчунов заявил, что Россия ответит на введенные Норвегией санкции. Он назвал ограничения нелегитимными.