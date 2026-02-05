Северную Корею обвинили в казни подростков из-за «Игры в кальмара»

Международная неправительственная организация Amnesty International, признанная в России нежелательной, обвинила власти КНДР в публичной казни людей, в том числе подростков, из-за просмотра сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщила газета The Sun .

По ее данным, сбежавшие из Северной Кореи люди рассказали правозащитникам, что в стране действует жесткий запрет на любой южнокорейский контент. Избежать наказания можно за взятку (около 10 тысяч долларов). При этом зарубежные сериалы и музыку все равно тайно ввозят в страну.

Ранее та же газета обвинила главу КНДР Ким Чен Ына в запрете слов «гамбургер», «мороженое» и «караоке», которые он якобы счел слишком западнизированными. Экскурсоводов на популярном северокорейском курорте Вонсан призвали избегать англицизмов.