Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Желтого моря

КНДР запустила непознанный снаряд в сторону Желтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

Ранее Северная Корея добавила в Конституцию поправки, согласно которым после расправы над лидером страны Ким Чен Ыном государство нанесет немедленный автоматический удар в ответ на атаку из-за границы.

Изменение в закон внесли после того, как из-за ракетной атаки с американской стороны погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Поправку добавили на заседании парламента 22 марта 2026 года.