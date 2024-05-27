КНДР вновь запустит ракету-носитель со спутником

КНДР предупредила Японию о запуске спутника с 27 мая по 4 июня

Северная Корея выведет на орбиту собственный спутник. Запуск ракеты-носителя запланировали с 27 мая по 4 июня, сообщила береговая охрана Японии .

КНДР уведомила Японию о предстоящем запуске. Ракету-носитель поднимут в воздух с 27 мая по 4 июня. Пуск осуществят в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В 2023 году Северная Корея предприняла вторую попытку запустить разведывательный спутник. Ракета-носитель стартовала с космодрома Сохэ. Нештатная ситуация произошла при полете третьей ступени. В Окинаве объявляли воздушную тревогу.

Заработал южнокорейский разведывательный спутник. Он передал на землю снимки КНДР, в том числе центра Пхеньяна и порта.