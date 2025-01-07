КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности из района Пхеньяна в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap .

В КНДР заявили, что пуск прошел успешно. Такая система вооружения надежно сдерживает противников в Тихоокеанском регионе. При этом южнокорейские военные уличили КНДР в «обмане».

«Северная Корея заявила, что ракета пролетела около 1500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука», — написали авторы материала.

Разработка ракеты направлена на укрепление ядерного потенциала КНДР.

Накануне стало известно, что северокорейский снаряд рухнул за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщила «Национальная служба новостей». Ущерба не зафиксировали.

Береговая охрана Японии в ноябре заявляла о запуске КНДР баллистической ракеты. Высота полета снарядов составила примерно 100 километров, сообщили «Известия».