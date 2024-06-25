Сестра Обамы и ее дочь пострадали во время протестов в Кении

Сестра экс-президента США Барака Обамы Аума и ее дочь пострадали из-за слезоточивого газа во время протестов в Найроби. Об этом сообщил телеканал CNN.
«У нас с собой только флаги и баннеры, и больше ничего. У этих молодых людей нет больше ничего… Как они могут применять против них слезоточивый газ?» — возмутилась Обама.
Журналисты задали Ауме вопрос о том, почему она вышла на протесты, хотя ранее никогда не участвовала в политической жизни. Женщина ответила, что хочет будущего в Кении для дочери и внуков.
Протесты в стране начались на фоне планов властей по повышению налогов на некоторые услуги и товары. Демонстранты 25 июня ворвались в здание парламента, там начался пожар.
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