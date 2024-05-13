Ким Чен Ын испытал новую снайперскую винтовку | 360°

13 мая 2024, 07:46
Ким Чен Ын испытал новую снайперскую винтовку
Лидер КНДР ознакомился с новыми образцами стрелкового оружия
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил предприятие по производству стрелкового оружия и изучил характеристики новой снайперской винтовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство.
Ким Чен Ын опробовал один из образцов оружия в тире и высоко оценил его точность и мощность. Агентство опубликовало фотографию пораженной в десятку мишени.
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«Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу — прим. ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне», — указали в издании.
Лидер Северной Кореи также отметил необходимость «в корне» обновить стрелковое оружие и модернизировать оборонные предприятия.
Ранее Южная Корея обвинила КНДР в том, что военные минируют дороги в демилитаризованной зоне. По данным Yonhap, взрывные устройства установили даже на трассах, считавшимися символами межкорейского примирения и сотрудничества.
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